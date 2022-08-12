Tedavisi tamamlanan yavru ayı "Balkız" doğaya salındı

Düzce'de acı bal yediği için fenalaşan yavru ayının tedavisi tamamlandı. "Balkız" adı verilen ayı, iyileştikten sonra tekrar doğaya salındı. Boz ayının sadece baldan zehirlenmediği onlarca arının da saldırısına uğradığı için bayıldğı belirlendi.

Haberler - NTV Haber 12.08.2022 - 22:56 | Son Güncelleme : 12.08.2022 - 22:59

Tedavisi tamamlanan yavru ayı "Balkız" doğaya salındı

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'nin Yığılca ilçesinde bitkin halde bulunan sevimli ayının tedavisi tamamlandı.

Boz ayının aç kaldığı için ormandan köye indiği ve kovanlardaki bal peteklerini parçaladığı öğrenildi.

Yaklaşık üç kilo acı bal yiyen yavru ayı bu sırada çok sayıda arının da saldırısına uğradı. Bu nedenle şoka girdiği belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yavru ayıya "Balkız" adının verildiğini duyurdu.

Veteriner hekimlerin kontrolünde özenle bakılan yavru ayı için özel yaşam alanı oluşturuldu.

Sebze ve meyve takviyesi yapılan ayının sağlığı her geçen an daha da iyiye gitti.

Tedavisinin ardından da yuvasına, doğaya geri döndü.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Balkız'ın doğaya salındığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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