Tedavisini beğenmediği hekime saldırdı

İstanbul Güngören'de uygulanan tedaviyi beğenmeyen bir kişi, diş hekimini yaraladı. Polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Tedavisini beğenmediği hekime saldırdı


Gençosman Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki bir diş kliniğinde Okan Kocaöz diş ağrısı şikayetiyle Diş Hekimi Pelin Can'ın kliniğine geldi.

Diş hekimi Pelin Can, Okan Kocaöz'ün dişine iğne yaparak müdahalede bulundu. İddiaya göre, iğnenin ardından dudağının uyuştuğunu söyleyerek "Dudağıma ne yaptınız" diye bağıran Kocaöz, klinikte bulunan sandalyeyle eşyalara zarar vermeye başladı.

Tedavisini beğenmediği hekime saldırdı - 1

OLAY ANI KAMERADA

Diş Hekimi Pelin Can bu sırada şüpheliye engel olmak istedi ancak başarılı olamadı; ardından da durumu polis ekiplerine bildirdi.

Saldırgan, sandalyeyle diş hekimini ayağından yaraladıktan sonra klinikten ayrıldı.

Saldırganın klinikte sandalyeyle eşyalara zarar vermesi, diş hekimi Pelin Can'ı ayağından yaralaması ve klinikten ayrılma anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganın eşgalini belirledi.

Tedavisini beğenmediği hekime saldırdı - 2

Saldırganın emniyette tehdit, kasten yaralama, açıktan hırsızlık olmak üzere 20 suç kaydının olduğu da tespit edildi. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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