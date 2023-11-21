Tedavisini beğenmediği hekime saldırdı

OLAY ANI KAMERADA



Diş Hekimi Pelin Can bu sırada şüpheliye engel olmak istedi ancak başarılı olamadı; ardından da durumu polis ekiplerine bildirdi.



Saldırgan, sandalyeyle diş hekimini ayağından yaraladıktan sonra klinikten ayrıldı.



Saldırganın klinikte sandalyeyle eşyalara zarar vermesi, diş hekimi Pelin Can'ı ayağından yaralaması ve klinikten ayrılma anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganın eşgalini belirledi.



Saldırganın emniyette tehdit, kasten yaralama, açıktan hırsızlık olmak üzere 20 suç kaydının olduğu da tespit edildi. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin