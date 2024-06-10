Tedbirlere uymayanlara ceza yağdı! 5 kişiye 10 bin 260 lira para cezası

Aydın’ın üç ilçesinde orman yangınlarını önleyici tedbirlere uymadığı Jandarma ekipleri tarafından tespit edilen 5 şahsa, toplam 10 bin 260 TL idari para cezası uygulandı.

Tedbirlere uymayanlara ceza yağdı! 5 kişiye 10 bin 260 lira para cezası

’da yaz mevsimi ile birlikte orman yangınlarının önlenmesine yönelik, Aydın Valiliği tarafından, Orman Yangınlarını Önleyici Tedbirler Genelgesi yayımlandı.

Genelgenin ardından Aydın İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ormanlık alanlarda denetimlerini sıklaştırdı. Efeler, Kuyucak ve Koçarlı’da yapılan denetimlerde genelgeye aykırı hareket eden 5 şahsa kişi başı 2 bin 52 lira olmak üzere toplamda 10 bin 260 TL idari cezası uygulandı.

Jandarma tarafından ormanlık alanlarda devriye görevlerinin artarak devam edeceği öğrenildi.

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