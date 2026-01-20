Tefecilerden para aldı, evlerine el koydular! Üç ilde 24 gözaltı
20.01.2026 09:06
Son Güncelleme: 20.01.2026 12:02
İstanbul'da tefeciler, borç verdikleri bir kişinin evleri ile arabasına el koydu. Olayla ilgili üç ilde operasyon yapan polis, 24 şüpheliyi gözaltına aldı.
İstanbul merkezli üç ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütlü tefecilik suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
EVLERİNE VE ARABALARINA EL KOYDULAR
Çalışmalar kapsamında ekipler, bir kişinin aldığı borcu ödemesine rağmen üç ev, dükkan, arsa ve 15 aracının, şüpheliler tarafından haksız şekilde elinden alındığını tespit etti.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul, Sakarya ve Iğdır'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 21 zanlıyı gözaltına aldı. Daha sonra 3 şüphelinin daha yakalanmasıyla soruşturmadaki gözaltı sayısı 24'e yükseldi.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 3 tabanca ve 2 uzun namlulu tüfek ile muhtelif sayıda çek ve senet ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.