Tefecilerden para aldı, evlerine el koydular! Üç ilde 24 gözaltı

İstanbul merkezli üç ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütlü tefecilik suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

EVLERİNE VE ARABALARINA EL KOYDULAR

Çalışmalar kapsamında ekipler, bir kişinin aldığı borcu ödemesine rağmen üç ev, dükkan, arsa ve 15 aracının, şüpheliler tarafından haksız şekilde elinden alındığını tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul, Sakarya ve Iğdır'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 21 zanlıyı gözaltına aldı. Daha sonra 3 şüphelinin daha yakalanmasıyla soruşturmadaki gözaltı sayısı 24'e yükseldi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 3 tabanca ve 2 uzun namlulu tüfek ile muhtelif sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.