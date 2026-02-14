Tefecilere operasyon. 2 milyar 200 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Ankara ve Diyarbakır'da tefecilere yönelik operasyonda 18 şüpheli tutuklandı.

İki şehirde suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik ve nitelikli yağma suçlarına yönelik Jandarma Genel Komutanlığı tarafından operasyon düzenlendi.

Yakalanan 32 şüphelinin hesaplarında 25 milyar 119 milyon lira hesap hareketi bulunduğu tespit edildi.

2,2 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

2 milyar 200 milyon liralık mal varlığına el konulan şüphelilerin 18'i tutuklandı.

Şüphelilerden 12'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunu da örgütlü olarak işleyen şüphelilere ait, 123 taşınmaza, 38 araç ile 180 banka hesabına el kondu.

Operasyonlar sonucu; farklı isimler adına düzenlenmiş muhtelif miktarda çek/senet ve tapu senedi, çok sayıda silah, dijital materyal ve doküman ele geçirildi.