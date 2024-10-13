Tefecilere ve silah ticareti yapanlara gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ve Beypazarı Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlara yüksek faizle para verip senet imzalattığı ve yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen 20 şüpheli tespit edildi.



Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 17'si gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA MATERYAL



Operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, 702 fişek, 2 pompalı tüfek, 24 av tüfeği dolu kartuş çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirildi.



Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemleri ardından salıverildi.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ö, C.Y, M.K, İ.Ö, Ü.G, F.G, A.Y, T.B. ve A.B tefecilik suçundan, B.Y. ise yasa dışı silah ticareti yapmak suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.