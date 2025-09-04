Tefecilik operasyonu: Baba oğul gözaltında

Zonguldak'ta 50 kişiyi mağdur ettikleri iddia edilen baba ve oğul tefecilik operasyonunda gözaltına alındı.

Tefecilik operasyonu: Baba oğul gözaltında

’ta yaklaşık 50 kişi, E.D. ve oğlu D.D.’nin tefecilik yaptığı ve kendilerini mağdur ettiği gerekçesiyle şikayette bulundu.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün düzenlenen operasyonda E.D. ve C.D. gözaltına alındı.

SENETLER, RUHSATSIZ SİLAH VE MERMİLER...

Baba ve oğlunun evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet, ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirildi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler Ereğli Adliyesi’ne sevk edildi.

