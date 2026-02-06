Tefecilik operasyonunda yatağın altından poşetler dolusu para çıktı
06.02.2026 09:45
Kars'ta tefecilere yönelik düzenlenen operasyonlarda, yatakların altından poşetlerle para bulundu. Olayla ilişkili 4 kişi gözaltına alındı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, tefecilik suçuna yönelik operasyon düzenledi.
Türk Ceza Kanunu'nun 241'inci maddesi kapsamındaki soruşturma çerçevesinde, Kars il merkezi ve Digor ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi.
15 ekip ve 55 polisin 4 ikamet ve 1 araçta yaptığı aramalarda; 1 milyon 416 bin TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para, yaklaşık 1 milyon TL değerinde senet, 2 adet banka dekontu, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet muştalı kama ve 60 adet fişek ele geçirildi.
Yapılan operasyon kapsamında M.Ö., R.A., N.O., ve A.S.O., isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.
Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, tefecilik ve toplumun güvenliğini tehdit edecek suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.
Yapılan huzur çalışmalarının da etkin bir şekilde artarak devam edeceği ifadelere eklendi.