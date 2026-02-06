Tefecilik operasyonunda yatağın altından poşetler dolusu para çıktı

Yapılan operasyon kapsamında M.Ö., R.A., N.O., ve A.S.O., isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, tefecilik ve toplumun güvenliğini tehdit edecek suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Yapılan huzur çalışmalarının da etkin bir şekilde artarak devam edeceği ifadelere eklendi.