Teğmenler için karar günü 16 Ocak

YDK toplantısında 5 teğmen ile Kara Harp Okulu'nda görevli 3 subayın dosyaları görüşülecek, yazılı savunmaları değerlendirilecek.

16 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek toplantıda alınacak kararın, gerekçeli kararın oluşturulmasının ardından kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos 2024'te Kara Harp Okulun'ndaki mezuniyet töreninin ardından bir grup teğmen kılıç çatarak yemin etmiş, ardından da haklarında amirlerin ikazlarına ağmen kasıtlı, organize ve planlı disiplinsizlik yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Teğmenler ve komutanları 18 Kasım'da Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

