Teğmenler için karar haftası
Teğmenlerin kılıçlı yemini soruşturmasında karar haftasına girildi. Teğmenlerle ilgili karar bu hafta kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.
Kara Harp Okulu’ndaki mezuniyet töreninde gerçekleşen kılıçlı yemin nedeniyle haklarında disiplin soruşturması başlatılan 5'i teğmen, 8 askeri personel hakkında yüksek dilipsin süreci 16 Ocak tarihinde tamamlandı.
Gerekçeli kararın açıklanması için belirlenen süre perşembe günü sona erecek.
Milli Savunma Bakanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın onayına sunulacak kararın bu hafta açıklanması bekleniyor.
Teğmenler ve komutanları, haklarında ihraç kararı çıkması durumunda dosyaları idari yargıya götürebilecek.
KOMUTANLAR DA SAVUNMA YAPTI
5 teğmen Kara Kuvvetleri Komuntalığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda teğmenlerin alay komutanı vekili, tabur komutanı ve bölük komutanı da Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda savunma yapmıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Tsk
- Türkiye
- Gündem
- Msb
- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler