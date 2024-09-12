Teğmenlere kılıçlı yemin incelemesi | MSB: İnceleme devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntüler ile ilgili başlatılan incelemenin büyük titizlilikle devam ettiğini bildirdi.

Teğmenlere kılıçlı yemin incelemesi | MSB: İnceleme devam ediyor
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Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı'nda bugün basın bilgilendirme toplantısı vardı.

KARA HARP OKULU’NUN MEZUNİYET TÖRENİ VE TEĞMENLER

Bakanlık kaynakları, teğmenlerin kılıçlı yemin törenine ilişkin incelemelerin devam ettiğini bildirip "İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre; disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır." dedi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Üstün disiplin anlayışı ile temayüz eden ordumuzun; tüm tehdit ve tehlikelere karşı ülkemizin ve asil milletimizin savunma ve güvenliğini sağlamak için aralıksız çalıştığı, istiklal Harbimizden bu yana en yoğun, en kapsamlı ve en etkili faaliyetlerini icra ettiği, terörle mücadelede, hudut güvenliğinde, yurt içi ve dışında icra edilen faaliyetlerde kazanılan istikrarlı başarı ve kalıcı etkinliğin çıtasını gün geçtikte daha üst noktalara taşıdığı bir dönemde yıpratılmaması konusunda herkesin daha duyarlı ve dikkatli olması; olayı bağlamından koparma çabaları ve dezenformasyona itibar edilmemesi önem taşımaktadır. Bir kez daha vurgulamak gerekirse Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Anayasa’ya ve kanunlara bağlı olarak, millî, manevi ve mesleki değerlerimiz çerçevesinde, Atatürk ilke ve inkılapları ile aklın ve bilimin rehberliğinde, sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile amir ve komutanların emirleri doğrultusunda milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

ABD-GKRY ARASINDAKİ ASKERİ ANLAŞMA

ABD ile GKRY arasında yapılan "Savunma İş Birliğine İlişkin Yol Haritası" anlaşmasını şiddetle kınandığını da bildiren Bakanlık kaynakları, "Dışişleri Bakanlığımızın da ifade ettiği gibi; Kıbrıs Türk tarafının güvenliği hilafına atılan bu adımlar, ABD’nin Kıbrıs Adası’na yönelik tarafsız tutumuna zarar vermektedir. Bu kapsamda KKTC’yi yok sayan ve GKRY’yi adanın tek temsilcisi olarak gören yaklaşım gözden geçirilmelidir. Ayrıca her fırsatta Ada’da adil ve kalıcı barıştan söz eden ABD’nin bu tutumunu, sergileyeceği tarafsız yaklaşım ile de ortaya koymasını bekliyoruz." dedi.

95 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

kaynakları, son bir haftada 95, ocak ayından itibarenise toplam 1963 teröristibn etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

ORUÇ REİS'E REFAKAT GÖREVİ

Bakanlık kaynakları, Somali’ye gidecek araştırma gemisine Deniz Kuvvetleri’ne ait savaş gemilerinin refakat edeceğine dair sorular üzerine “Bilindiği üzere Somali ile bir dizi anlaşmalar yapmıştık. Bunlardan biri de enerji konusunu kapsamaktaydı. Enerji ile ilgili yapılacak çalışmalar Enerji Bakanlığımızın koordinesinde devam ediyor ve sismik araştırma gemisinin de gelecek ay bölgeye gitmesini beklemekteyiz. Sismik araştırma gemisine refakat için Deniz Kuvvetlerimize ait gemiler de görevlendirilecektir.” dedi.

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