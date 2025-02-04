Teğmenlerin ihraç kararı:  Ordunun Atatürk sevgisine vurgu yapıldı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) beş teğmen için verdiği, “Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası'' nın gerekçesi, teğmenlere yazılı olarak tebliğ edildi.

Gerekçede “Teğmenlerin, yemine ilişkin metnin okunmasını daha önceden planlandığının anlaşıldığı, disiplin amirleri tarafından talep reddedilmesine rağmen, tören sonrası dahi olsa emirlerin hilafında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarının millet nezdinde zedelendiği” belirtildi.

KARAR OY ÇOKLUĞUYLA ALINDI

Kararın ayrıntıları Birgün'de yer aldı. Dokuz üyeli Yüksek Disiplin Kurulu'nun beş üyesinin oy çokluğuyla alınan kararda, teğmenlerin, TSK’yı tartışılır hale getirerek, "Toplumda ayrışmaya sebep oldukları" ve "Ordunun vatan millet Atatürk’e olan sevgisinden hiç şüphe duymayan millet nezdinde yıpranmasına neden oldukları" belirtildi.

7 sayfalık gerekçede, teğmenlerin, yemine ilişkin metnin okunmasını daha önceden planlandığının anlaşıldığı, disiplin amirleri tarafından talep reddedilmesine rağmen, tören sonrası dahi olsa emirlere aykırı olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarının millet nezdinde zedelendiği ifade edildi.



Teğmenlerin eylemleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, toplumda ayrışma yaratan bir sonuca neden olduğu ifade edilen gerekçede, Teğmen Ebru Eroğlu’nun, andın değiştirilmesine yönelik düzenlemeyi protesto etmek yönünde planlama yaparak, yönergeden kaldırılan andın okunmasında öncü rol oynadığı aktarıldı.



Gerekçede, şu tespitleri yer verildi:



"Somut olayın her biri tek tek değerlendirildiğinde TSK ve Harp Okulları’nın temel değerlerine ilişkin olan fiillerin tören günüden daha önceki günlerden başlayan süreç ve olayın oluş şeklinin toplumda karşıtlık hissi oluşturabilecek, Subay Andı olarak bilinen ve yönergeden kaldırılan andın içeriğindeki değerlerin dışlandığına dair algı yaratacak ve sonuç olarak TSK’nın tartışılmasına neden olabilecek protest bir davranış disiplinsizlik olarak kabul edilecektir. Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılığı ifade eden ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sözünü amacı dışında ve karşıtlık içeren protest bir eylemde kullanmak disiplinsizlik olacağı gibi sözün değerini de azaltan bir davranış olacaktır.



TSK'YI TARTIŞMALI HALE GETİRDİLER

Kararda, teğmenlerin bu eylemleriyle, TSK’yı tartışılır hale getirdikleri, toplumda ayrışmalara neden oldukları suçlamalarına yer verilirken, "Ordunun vatan millet Atatürk’e olan sevgisinden hiç şüphe duymayan millet nezdinde yıpranmasına neden olmuştur. Söz konusu eylem toplumda asker yemininden vazgeçilmiş gibi TSK’ya olan güveni sarsar bir kanaat oluşmasına sebep olmuştur." denildi.



Askeri tören alanında program dışı izinsiz olarak icra edilen fiilin askeri hizmete de olan olumsuz etkisi disiplinsizliğin işlendiği yer ve sonuçlarının TSK’ya menfi etkileri ile personelin eylem bütünlüğü içinde değerlendirildiğinde devletin ve TSK’nın itibarına zarar verecek nitelikte ağır disiplinsizlik teşkil eden bir eylem olduğu dikkate alınarak 6413 sayılı TSK Disiplin Kanununun 20/1. Maddesinin c fıkrası gereğince 'hizmete engel davranışta bulunmak' disiplinsizliğini oluşturduğu kanaatine varlmıştır."



Yüksek Disiplin Kurulunun beş üyesinin oyçokluğuyla alınan karara dört üye karşı oy gerekçesi yazdı.



SORUŞTURMA SÜRECİ NASIL BAŞLADI?



Soruşturmaya konu olay, 30 Ağustos’ta Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde yaşandı.



Töreninin resmî kısmı bittikten sonra yeni mezun yüzlerce teğmen törenin yapıldığı sahanın ortasında toplandı. Ardından kılıç çekerek yemin etti, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını attı.



Bu slogan, sosyal medyada kimi kesim tarafından büyük beğeni toplarken kimileri tarafından eleştirildi. Söz konusu anların videosunun sosyal medyada yayılmasının ardından eleştiriler başladı.



MSB, tartışmalar üzerine, yazılı açıklama yaparak, konunun incelendiğini 5 Eylül’de duyurdu. Bakanlık kaynakları, “Bahse konu olay her yönüyle incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre; disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERDİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Eylül'de olayla ilgili yaptığı açıklamada "Bu mesele birkaç kendini bilmezin ne yazık ki ortaya koyduğu bir karmaşaydı" dedi.



Erdoğan ayrıca şu ifadeleri kullandı:



"Bu işin içerisindekiler kimlerse bunların hak ettikleri cezayı almasını temin edeceğiz. Burası kendini bilmezlerin at oynattığı bir meydan değil."

ORDUDAN İHRAÇ EDİLEN TEĞMENLER

Kara Harp Okulu’ndaki mezuniyet töreninde gerçekleşen kılıçlı yemin nedeniyle haklarında disiplin soruşturması başlatılan 5'i teğmen, 8 askeri personel hakkında yüksek dilipsin süreci 16 Ocak tarihinde tamamlanmıştı.



Soruşturmada sonrasında, Teğmen Ebru Eroğlu, Teğmen İzzet Talip Akarsu, Teğmen Serhat Gündar ve Teğmen Deniz Demirtaş ve Teğmen Batuhan Gazi Kılıç ordudan ihraç edildi.