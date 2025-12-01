Teğmenlerin komutanı Albay Mustafa Alper Topsakal'ın ihraç kararı iptal edildi
01.12.2025 16:08
NTV - Haber Merkezi
Ankara 19. İdare Mahkemesi, teğmenlerin kılıçlı yemini sonrası, Albay Mustafa Alper Topsakal'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç kararını iptal etti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teğmenlerin kılıçlı yemininden sonra Albay Mustafa Alper Topsakal'ın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilişiğinin kesildiğini duyurmuştu.
Topsakal karara itiraz etti. Ankara 19. İdare Mahkemesi, Topsakal hakkındaki ihraç kararını iptal etti.
Mahkemenin kararı oy birliği ile aldığı öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
30 Ağustos 2024'te Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki kılıçlı yemin sonrasında, 5 teğmen ve 3 komutan Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ocak 2025 tarihinde 8 kişinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilişiğinin kesildiğini duyurmuştu.