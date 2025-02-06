Teğmenlerin TSK'dan ihracı | MSB kaynakları: TSK'nın itibarını zedeledikleri için ceza aldılar

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde ettikleri kılıçlı yemin sonrası haklarında soruşturma başlatılan ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen beş teğmenin silahlı kuvvetlerin itibarını zedeledikleri için ceza aldığını bildirdi.



Teğmenlerle ilgili soruşturmanın büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü belirten bakanlık kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde disiplinin muhafazası ve idamesinin olmazsa olmaz olduğunu kaydetti.



Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, alınan kararın okunan metinle ve içerikle hiçbir ilgisi olmadığını kaydetti.



“TSK’YA ATILABİLECEK EN BÜYÜK İFTİRALARDAN BİRİ”



Bu olayın bağlamından koparılarak, gerçekler üzerinden değil algılar üzerinden bir tartışma yaratıldığı belirten bakanlık kaynakları, şunları kaydetti:



“Bu gençler söyledikleri sözlerden değil, önceden planlı, toplu ve organize bir disiplinsizlik yaptıkları, mutlak itaati bozdukları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar.



Teğmenlerin Mustafa Kemal’in askeriyiz dedikleri için cezalandırıldıkları söylemi Türk Silahlı Kuvvetlerine atılabilecek en büyük iftiralardan biridir, hakarettir.



Üstün disiplin anlayışı ile tüm dünyada temayüz eden ordumuzun; başarı çıtasını gün geçtikte daha üst noktalara taşıdığı bir dönemde yıpratılmaması konusunda herkesin daha duyarlı ve dikkatli olması gerekmektedir.”



TÜRKİYE, SURİYE’DE YENİ ASKERİ ÜS KURACAK MI?



Bakanlık kaynakları, Türkiye’nin Suriye’ye iki yeni askeri üs kuracağı yönündeki iddialara da değindi.



Önceliğin Suriye’nin toprak bütünlüğü olduğunu vurgulayan kaynaklşar, şunları kaydetti:



“Yeni Suriye hükümetinin, Suriye’nin tamamını kapsayacak şekilde istikrarı sağlama ve normalleşme çabalarını destekliyoruz. Bakanlığımızın fonksiyon alanına giren konularda kendilerine elimizden gelen her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu bildirdik.



Bu kapsamda; geçtiğimiz hafta Bakanlığımızdan görevlendirilen bir heyet marifetiyle ilk temas toplantısı gerçekleştirilmiştir. Her iki taraf da Suriye’nin toprak bütünlüğü, istikrarı ve terör tehdidinden temizlenmesi üzerinde görüş birliğindedir.



Basında çıkan bu tür haberlere ihtiyatlı yaklaşmak ve içeriğini iyi okuyup anlamak gerekir. Bu tür konuları konuşmak için şuan çok erken. Yeni Suriye Hükümeti’nin talepleri doğrultusunda Suriye Ordusunun kapasitesinin geliştirilmesi maksadıyla müşterek bir yol haritası oluşturularak somut adımlar atılmasına yönelik çalışılacaktır.”



EUROFIGHTER ALINACAK MI?



Bakanlık kaynakları, İspanyol basınında çıkan ve alınacak 40 adet Eurofighter uçağının ilk 20 tanesinin ikinci el, diğer 20 tanesinin de yeni olacağına dair haberler üzerine şu bilgileri paylaştı:



“Hava Kuvvetlerimizin, harekât ihtiyacının karşılanmasına yönelik 40 adet Eurofighter Typhoon Uçağının tedarik edilmesi çalışmalarına devam edilmektedir.



Biz değişik kongürasyonlarda 40 uçaklık alımı gerçekleştirmek istiyoruz. Bu kombinasyonlar değişebilir, şuanda kesin bir şey yok.



Görüşmeler sonucunda hazırlanan İhtiyaç Tanımı Dokümanı Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve ilgili firmaya gönderildiğini açıklamıştık.



Onlardan gelecek fiyat teklifini bekliyoruz. Bizim talebimiz, alınacak ilk uçakların yeni üretim olmasıdır. Ama bunun nasıl olacağı bize gelecek teklifle belirlenecek.”