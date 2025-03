Tehdit, dayak, bıçaklı saldırı... Zeynep'in isyanı: Öldürüldükten sonra adım duyulsa ne olur?

"ÇOCUKLARIM İÇİN KATLANIYORDUM"



Zeynep Y., kızını emzirirken eşinin cinnet geçirdiğini ve mutfaktan bıçak aldığını dile getirdi. "Bu sırada kayınvalidemin evine kaçtım. Peşimden gelip beni sırtımdan 2 kez bıçakladı." diye konuşan Zeynep Y., eşininden çoğu kez şidet gördüğünü dile getirdi.



Zeynep Y., "Her seferinde 'Çocukları senden alırım, seni öldürürüm' gibi tehditte bulunuyordu. Çocuklarım için katlanıyordum. Bazen beni kapının önüne koyduğu günler oluyordu. Öldürülen kadınlardan olmak istemiyorum. Öldürüldükten sonra adım duyulsa ne olur?" diyerek tepki gösterdi.



Eşinin bir an önce tutuklanmasını istediğini dile getiren Zeynep Y., "Cezasını çekmesini istiyorum." diye konuştu.



"3'ÜNCÜ KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIK"



Kendisinin ve çocuklarının hayatından endişe duyduğunu belirten Zeynep Y., eşinin ölüme yakın bir yaralama olmadığı için serbest bırakıldığını dile getirdi.



"Sırtımdan bıçaklanmışım, benim ölmem mi gerekiyordu? Beni bıçaklaması yeterli bir neden değil mi?" diyerek tepkisini sürdürmeye devam eden Zeynep Y., "Şu an kapıma silahla gelse beni öldürebilir. Beni bıçakladığı günün gecesinde madde kullandı." dedi.



Oğlunu da dövdüğünü sözlerine ekleyen Zeynep Y., "Bebeğimin bile ağlamasına sinirleniyordu. Çocuklarımın hayatı tehlikede, onların yanımda olmasını istiyorum. Beni dövdüğü için 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdık. En son beni zorla adliyeye götürdü, tehditle uzaklaştırma kararlarını geri çektirdi. Son olaydan sonra 3'üncü kez uzaklaştırma kararı aldırdık." diye konuştu.