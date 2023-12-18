Tehditle 70 bin liralık kredi çektirdiler

Tekirdağ'da bir kişi, sosyal medyadan tanışıp evine davet ettiği 3 kişinin bıçaklı, muştalı tehdidi ile 70 bin lira kredi çekti. Şikayet sonrası gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

Tehditle 70 bin liralık kredi çektirdiler

'ın Çerkezköy ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yaşayan M.O. (27), sosyal medyadaki arkadaşlık sitesinden tanıştığı M.K. (23), C.P.K. (19) ve E.İ.'yi (19) evine davet etti.

Eve gelen 3 kişi, M.O. ile bir süre sohbet ettikten sonra bıçak ve muşta ile tehdit ederek, telefon bankacılığı üzerinden 70 bin lira kredi çektirdi.

Para hesaplarına geçen 3 kişi, iddiaya göre; M.O.'ya cinsel tacizde bulunduktan sonra evden ayrıldı.

M.O., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, 3 kişi hakkında şikayetçi oldu.

Polis, M.K., C.P.K. ve E.İ.'yi, saklandıkları evde yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, ''nitelikli yağma'' suçundan tutuklandı.

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