Tehlike anne karnında başlıyor: Pestisit zeka geriliğine yol açıyor
Pestisitlerin (tarımda kullanılan kimyasal madde) çocuklarda zeka geriliğinden otizme kadar birçok soruna yol açtığı belirtiliyor. Haber: Melike Şahin
Pestisit yani tarımsal üretimde kullanılan kimyasallar, anne karnındaki bebekten çocuklara ve yetişkinlere herkesi etkiliyor.
Özellikle 6 yaşına kadar bu maddelere maruz kalmak, çocuklarda zeka geriliğinden otizme kadar birçok soruna neden oluyor.
IQ SEVİYESİNİ DÜŞÜRÜYOR, DİKKAT EKSİKLİĞİNE, OTİZME NEDEN OLUYOR
NTV'ye konuşan Türk Pediatri Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Kıykım "Pestisitlerin çoğu plasentaya geçebiliyor, anne aldığı zaman büyüyen bebeği de etkilenebiliyor. Pestisit IQ seviyesini düşürebiliyor, davranış bozukluğuna yol açabiliyor, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna yol açabilir hatta otizm bulgularına kadar yol açabilir." dedi.
Kıykım "Bir çocuk geldi size, sorunun pestisitten kaynaklandığını anlayabiliyor muyuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:
"Çok mümkün değil. Ani bir durum söz konusu değil. IQ'da yavaş yavaş bir düşme oluyor ve bu düşme bir yerde fark edilebilir bir zeka geriliği seviyesine gelebilir."
Greenpeace'in araştırmasına göre; İstanbul'da market ve pazar tezgahlarında satılan sebze-meyvelerin üçte birinde pestisite rastlandı.
Pestisitler herkes için ama özellikle de çocuklar için çok zararlı.
Prof. Dr. Ertuğrul Kıykım "Pestisiti toprağa atıyoruz, suya karışıyor aslında hemen her gıdamızın içinde var. Daha fazla pestisite maruz kalmış, kan değerleri saç değerleriyle bakılıp daha az temas etmiş çocuklarla IQ seviyesinin bakıldığı çok güzel çalışmalar va ve IQ seviyesinin beklenenden daha düşük seviyede olduğu görülüyor." diye konuştu.
PESTİSİT ARINDIRILABİLİR Mİ?
Peki sebze ve meyveleri bu kimyasal maddelerden arındırabilmek mümkün mü?
Prof. Dr. Kıykım bu konuda şu uyarılarda bulundu:
"Bol suyla yıkayalım, biraz karbonat kullanabilirsiniz çünkü aslında pestisit meyve olmadan önce atılıyor zaten. Dışarıdan gelen üzerine bulaşmış olan biraz kabuğunda daha fazla olur en azından onları bir miktar temizlemek öneriliyor. Büyürken içine girmiş bir pestisiti suda bekleterek temizlemek maalesef çok mümkün değil."
Tarımsal üretimde yer alan herkes ama özellikle de çocuklar bu kimyasallardan çok daha fazla etkileniyor.
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