Tehlike anne karnında başlıyor: Pestisit zeka geriliğine yol açıyor

Pestisit yani tarımsal üretimde kullanılan kimyasallar, anne karnındaki bebekten çocuklara ve yetişkinlere herkesi etkiliyor.

Özellikle 6 yaşına kadar bu maddelere maruz kalmak, çocuklarda zeka geriliğinden otizme kadar birçok soruna neden oluyor.

IQ SEVİYESİNİ DÜŞÜRÜYOR, DİKKAT EKSİKLİĞİNE, OTİZME NEDEN OLUYOR



NTV'ye konuşan Türk Pediatri Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Kıykım "Pestisitlerin çoğu plasentaya geçebiliyor, anne aldığı zaman büyüyen bebeği de etkilenebiliyor. Pestisit IQ seviyesini düşürebiliyor, davranış bozukluğuna yol açabiliyor, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna yol açabilir hatta otizm bulgularına kadar yol açabilir." dedi.

Kıykım "Bir çocuk geldi size, sorunun pestisitten kaynaklandığını anlayabiliyor muyuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Çok mümkün değil. Ani bir durum söz konusu değil. IQ'da yavaş yavaş bir düşme oluyor ve bu düşme bir yerde fark edilebilir bir zeka geriliği seviyesine gelebilir."



Greenpeace'in araştırmasına göre; İstanbul'da market ve pazar tezgahlarında satılan sebze-meyvelerin üçte birinde pestisite rastlandı.

