Tehlikeli oyun: 3 yaşındaki çocuk motosikletten düştü

İzmir'in Menemen ilçesinde emlakçılık yapan babasının iş yerinde bulunan 3 yaşındaki Ömer Ü, esnaf komşunun motoruna binip çalıştırdı. Küçük çocuk, bir anda hareket eden motosikletle beraber devrildi.



Olay bugün 10.00 sıralarında Menemen ilçesinde meydana geldi. İlçede emlakçılık yapan Tarık Ü. (45), ofiste çalıştığı esnada 3 yaşındaki oğlu Ömer Ü, bir anda dışarı çıktı.

Yan dükkanda bulunan kıraathanecinin motosikletine binen Ömer Ü, üzerinde anahtar bulunan motosikleti çalıştırdı.

Ömer Ü, bir anda hareket eden motosikletten yere düştü.



Sesleri duyan baba Tarık Ü, dışarı çıkıp düşen oğlunu kucağına alırken, şans eseri küçük Ömer Ü, olayı yara almadan kurtardı.

O anlar ise sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.