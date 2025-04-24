Tehlikeli şov hastanede bitti
Trafikte motosikletin önünü kaldırarak tehlikeli şekilde ilerleyen sürücü, direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaza yaptı.
Sinop’ta S.O.T. idaresindeki motosiklet, cadde üzerinde seyrederken trafikte tehlikeli hareketler yaparak motosikletin önünü kaldırdı.
Bu esnada dengesini kaybeden sürücü, motosikleti devirdi.
YOLA SAVRULDU
Kazanın şiddetiyle motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan B.Y. yaralanarak yola savruldu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.
ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Kazanın ardından olay yerine intikal eden polis ekipleri, sürücü S.O.T.’ye alkol muayenesi yaptı.
Yapılan kontrollerde sürücünün 1,14 promil alkollü olduğu tespit edildi.
S.O.T.'ye, "alkollü araç kullanmak" ve "ön kaldırmak suretiyle trafiği tehlikeye düşürmek" suçlarından cezai işlem uygulandı.
Öte yandan polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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