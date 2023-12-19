Tehlikeli sürüşe 23 bin 810 TL ceza

Olay, sosyal medyada görüntülerin yayınlanmasının ardından ortaya çıktı. Tehlikeli sürüşü tespit eden trafik ekipleri, kural ihlalinin 20 Ağustos 2023 tarihinde Fethiye-Çameli karayolunda motosiklet sürücüsü F.E.G. tarafından yapıldığını belirledi.



Emniyet ekiplerince sürücüye, sürücü belgesiz araç kullanmak maddesinden 8 bin 190 TL, kask takmamaktan 436 TL, tehlikeli şerit değiştirmek, makas atmaktan 4 bin 64 TL, tek elle motosiklet kullanmaktan 951 TL olmak üzere toplam 13 bin 641 TL ceza kesildi.



Araç sahibi M.G. isimli şahsa ise sürücü belgesiz şahsa araç kullandırmak maddesinden 8 bin 190 TL, muayene süresi geçmiş aracı trafiğe çıkarmaktan bin 979 TL olmak üzere toplam 10 bin 169 TL ceza kesildi. Her iki şahsa da toplamda 23 bin 810 TL trafik idari para cezası kesildi. Sürücü F.E.G. hakkında Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek (T.C.K. 179) suçundan adli işlem başlatıldı.



Sürücünün görüntülerinin yer aldığı sosyal medyanın sonunda ise sürücü tarafından yazılan not pes dedirtti. Notta, "Mutluluk bana yetişmeye çalıştı ama ben daha hızlıydım" yazısı dikkat çekti.