Tehlikeli yarış: Hem kendi hem başkalarının canını hiçe saydılar
Tokat'ta iki sürücü, motosikletlerinin üzerine yatarak yarış yaptı.
Tokat’ın Erbaa ilçesinde iki motosiklet sürücüsü trafikte yarışmaya başladı.
Motosikletlerin üzerlerine yüzüstü yatarak kullanılan sürücüler, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı.
Bir süre yarış halinde ilerleyen iki motosikletli gözden kayboldu.
Motosiklet sürücülerinin yarıştığı anlar, bir aracın kamerasına yansıdı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Motosiklet
- Tokat Erbaa
- Tokat