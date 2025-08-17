Tehlikeli yarış: Hem kendi hem başkalarının canını hiçe saydılar

Tokat’ın Erbaa ilçesinde iki motosiklet sürücüsü trafikte yarışmaya başladı.

Motosikletlerin üzerlerine yüzüstü yatarak kullanılan sürücüler, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı.

Bir süre yarış halinde ilerleyen iki motosikletli gözden kayboldu.

Motosiklet sürücülerinin yarıştığı anlar, bir aracın kamerasına yansıdı.