Tehlikenin gizli adı kamera: Tüm cihazlara sızabiliyorlar

Wi-Fi bağlantılı gizli kamera tarafından kaydedilen ve ele geçirilen görüntülerde ise 38'i yetişkin, 11'i çocuklara ait uygunsuz görüntülerinin bulunduğu bildirildi.

Yürütülen teknik takip ve istihbarat çalışmaları sonucunda söz konusu kameraların satışını gerçekleştirdiği belirlenen E.İ. isimli şüpheli gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen açık kaynak araştırmaları sonucu internette "casus kamera " olarak tabir edilen ve satışı yasak olan cihazların Karabük üzerinden satışının yapıldığı tespit edildi.

Ancak kimi zamanda Wi-Fi bağlantısıyla çalışan gizli kameralar, kişiden habersiz özel hayatın ihlal edilmesine yol açabiliyor.

Hacker grupları tarafından ele geçirilen bu görüntüler ise sosyal medya hesapları üzerinden satılarak, kişinin özel hayatını ihlal ediyor.

Bu tür Wi-Fi bağlantısıyla çalışan cihazlar, kişisel verilerimizi ihlal edip mahremiyetimize karşı büyük bir tehlike oluşturabiliyor.

Teknolojinin gelişmesiyle birçok alanda kullanılan aletlerin internete bağlanabilmesi "akıllı" oldukları anlamına gelirken, bu ürünler hacker gruplarının da ilgi odağı haline geldi.

"MENFAAT DENGESİ MAĞDUR LEHİNE BOZULDU"

Karabük'te düzenlenen operasyon sonrası satışı yasak kameraların kolayca erişiliyor olması birçok soru işaretini de beraberinde getirdi.

Türkiye'nin önde gelen alışveriş sitelerinde dahi kolayca erişilebilen bu kameralar, "özel hayatın gizliliğini" ihlal ederken, konuya ilişkin açıklamada bulunan avukat Özgür Kip, şunları kaydetti:

"Bütün bir ihlallerin kanunda suç olarak bir karşılığı var. Ancak teknolojik süreçle suçun niteliği değiştiği için bu cezalarlarda caydırıcı niteliği ortadan kalkıyor.

Dolayısıyla buradaki menfaat dengesi mağdur lehine bozulmuş durumda.

Ceza kanununda suç işlendiğinde mahkeme hüküm kurarken belli ölçüde indirimler uyguluyor ve bu yüzden caydırıcı bir etkisi bulunmuyor."



Wİ-Fİ BAĞLANTILI CİHAZLARA DİKKAT

"Evlerimizde kullandığımız kameralı televizyon, ev içi güvenlik kamerası, bebek kameraları, gibi Wi-Fi bağlantısıyla çalışan cihazlar da kötü niyetli kişiler tarafından hacklenebilir." diyen Siber Güvenlik Uzmanı Ersin Çahmutoğlu, "İnternete bağlı olan bütün cihazlarda tehdit çok fazla. Ev için kullanılan bir modemle dahi bir kameraya erişim sağlanabiliyor." dedi.

