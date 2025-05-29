Tehlikenin gizli adı kamera: Kaydedip parayla satıyorlar
Satışının yasak olduğu ve çoğumuzun farkına varamadığı gizli kameralar özel hayatımızın ihlaline yol açarken, Wi-Fi bağlantılı cihazlar da büyük tehlike oluşturuyor. Özellikle ev aletlerinin ciddi güvenlik açıklarına sebep olabileceğini belirten uzmanlar, bu ürünlerin kullanımı ve tespiti konusunda önemli uyarılarda bulundu. Haber: Ökkeş Taşkın
Teknolojinin gelişmesiyle birçok alanda kullanılan aletlerin internete bağlanabilmesi "akıllı" oldukları anlamına gelirken, bu ürünler hacker gruplarının da ilgi odağı haline geldi.
Bu tür Wi-Fi bağlantısıyla çalışan cihazlar, kişisel verilerimizi ihlal edip mahremiyetimize karşı büyük bir tehlike oluşturabiliyor.
SOSYAL MEDYA HESAPLARI ÜZERİNDEN SATILIYOR
Hacker grupları tarafından, mağazalardan gelinlikçilere birçok alanda yasa dışı şekilde ele geçirilen bu görüntüler ise sosyal medya hesapları üzerinden satılarak, kişinin özel hayatını ihlal ediyor.
55 BİN KİŞİNİN GÖRÜNTÜSÜNÜ KAYDETTİ
Ancak kimi zamanda Wi-Fi bağlantısıyla çalışan gizli kameralar, kişiden habersiz özel hayatın ihlal edilmesine yol açabiliyor.
Geçtiğimiz günlerde Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen açık kaynak araştırmaları sonucu internette "casus kamera" olarak tabir edilen ve satışı yasak olan cihazların Karabük üzerinden satışının yapıldığı tespit edildi.
Yürütülen teknik takip ve istihbarat çalışmaları sonucunda söz konusu kameraların satışını gerçekleştirdiği belirlenen E.İ. isimli şüpheli gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Şüpheliye ait dijital materyallerin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uzmanlarınca incelenmesi sonucunda yaklaşık 55 bin görüntüye ulaşıldı.
Wi-Fi bağlantılı gizli kamera tarafından kaydedilen ve ele geçirilen görüntülerde ise 38'i yetişkin, 11'i çocuklara ait uygunsuz görüntülerinin bulunduğu bildirildi.
"MENFAAT DENGESİ MAĞDUR LEHİNE BOZULDU"
Karabük'te düzenlenen operasyon sonrası satışı yasak kameraların kolayca erişiliyor olması birçok soru işaretini de beraberinde getirdi.
Türkiye'nin önde gelen alışveriş sitelerinde dahi kolayca erişilebilen bu kameralar, "özel hayatın gizliliğini" ihlal ederken, konuya ilişkin açıklamada bulunan avukat Özgür Kip, şunları kaydetti:
"Bütün bir ihlallerin kanunda suç olarak bir karşılığı var. Ancak teknolojik süreçle suçun niteliği değiştiği için bu cezalarlarda caydırıcı niteliği ortadan kalkıyor.
Dolayısıyla buradaki menfaat dengesi mağdur lehine bozulmuş durumda.
Ceza kanununda suç işlendiğinde mahkeme hüküm kurarken belli ölçüde indirimler uyguluyor ve bu yüzden caydırıcı bir etkisi bulunmuyor."
Wİ-Fİ BAĞLANTILI CİHAZLARA DİKKAT
"Evlerimizde kullandığımız kameralı televizyon, ev içi güvenlik kamerası, bebek kameraları, gibi Wi-Fi bağlantısıyla çalışan cihazlar da kötü niyetli kişiler tarafından hacklenebilir." diyen Siber Güvenlik Uzmanı Ersin Çahmutoğlu, "İnternete bağlı olan bütün cihazlarda tehdit çok fazla. Ev için kullanılan bir modemle dahi bir kameraya erişim sağlanabiliyor." dedi.
"KULLANDIĞIMIZ CİHAZI GÜNCEL TUTMALIYIZ"
Wi-Fi bağlantılı kullandığımız ev içi kameralarda alınması gereken önlemleri sıralayan Çahmutoğlu, şunları kaydetti:
"Kullandığımız modem mutlaka güvenilir olmalı ve cihazı sürekli güncel tutmamız gerekiyor.
Bütün bunlarla birlikte güçlü bir şifre belirlemeliyiz. Satın aldığımız her türlü cihazı nereden edindiğimiz ve menşei çok önemli."
"ANCAK DEDEKTÖR İLE TESPİT EDİLEBİLİYOR"
Gizli kameraların tespitinin çok zor olduğunu söyleyen Çahmutoğlu, "Bu tür gizli kameralar ancak dedektör ile tespit ediliyor. Ancak otel veya apart gibi yerlerde özel alanımızın görüş açısındaki yerleri mutlaka kontrol etmeliyiz. Bazen bu tür cihazlar yanan bir ışık gibi görünür olmasıyla dikkat çekebiliyor." diye konuştu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kamera
- Hacker
- Gizli Kamera