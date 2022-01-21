TEİAŞ: Mesken harici kullanıcılara kısıntı uygulanacak

Türkiye Elektrik İletim AŞ, iletim ve dağıtımda mesken harici kullanıcılara kısıntı uygulayacak.

TEİAŞ'ın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ağrı ili Gürbulak ilçesi doğal gaz boru hattı arızası nedeniyle doğal gaz kombine çevrim santrallerine kısıntı uygulanacak.

TEİAŞ konuya ilişkin açıklamada şunları belirtti:

"Elektrik arz talep dengesinin sağlanması maksadıyla gerek iletim sistemine gerek ise dağıtım sistemine bağlı mesken harici kullanıcılara program dahilinde kısıntı uygulanacaktır. Hangi kullanıcılara kısıntı uygulanacağı ve kısıntı miktarı ile ilgili dağıtım şirketleri ve teşekkülümüz tarafından bilgilendirme yapılacaktır."