TEİ'den rekor ihracat. Yaklaşık 3 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, TEI’nin 2,95 milyar dolarlık sipariş aldığını bildirdi.

Görgün, "2025 yılını rekorlarla geride bırakırken, 2026’nın ilk büyük ihracat başarısı da TEI imzasıyla geldi" notuyla emeği geçen TEI ailesini, mühendisleri, teknisyenleri ve Başkanlıktaki çalışma arkadaşlarını tebrik etti.

Yeni siparişlerin küresel sivil ve askeri havacılıkta yaygın olarak kullanılan 22 farklı motor programı için üretilecek parçalar ile bakım ve onarım hizmetlerini kapsadığını bildirdi.

Görgün, teslimatların bu yıl içinde başlayacağını da duyurdu. Görgün alınan sipariş ile birlikte TEİ'nin toplam sipariş hacminin 8,2 milyar dolara ulaşacağını söyledi.