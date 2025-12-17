Tek bir iz bile bulunamamıştı. Ailesi 5 yıl sonra yeni soruşturma istedi

31 Aralık 2020'de Defne ilçesinden Samandağ'a gelen Ali Nail Gündoğan, bot ile denize açıldı. O dönem 23 yaşında olan Gündoğan, botuyla birlikte denizde kayboldu. Bölgede geniş çaplı başlatılan arama çalışmasında sonuç alınamadı. Geçen 5 yılda Gündoğdu'ya ilişkin hiçbir ize rastlanılmaması yakınlarını büyük kedere boğdu. Geniş çaplı arama çalışmasında hiçbir emareye ulaşılmamasının normal bir durum olmadığını savunan baba Cumali Gündoğan, oğlunun denizde kaybolduğuna inanmadığını dile getirdi. Cumali Gündoğan, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Bugüne kadar kapsamlı arama çalışmaları yapıldı. Deniz, Suriye’den Alanya’ya kadar tarandı. Ancak ne sırt çantasına, ne botuna ne de kendisine ait herhangi bir iz bulundu. Bugüne kadar denizde kaybolan birçok kişi mutlaka bulunmuştur. Benim oğluma ait tek bir parça bile yok. Bu durum bende ciddi şüpheler uyandırıyor. Oğlumun denize hiç inmediğini düşünüyorum. Olay ne olduysa kayalık alanda gerçekleşti.”

Olay gecesi oğlunun yanında bulunan arkadaşının ifadelerinin de çelişkili olduğunu öne süren Gündoğan, “Arkadaşı, olay gecesi 73 metre ilerideki kayalıkta sabaha kadar uyuduğunu söylüyor. Bu vicdanen beni rahatlatmıyor. Oğlumun üzerinde iki cep telefonu vardı. ‘Suya düştü mü?’ diye sorduğumda, ‘Hayır, düşmedi’ dedi. Eğer iki telefonu varsa neden yardım istemedi, neden kimseyi aramadı? Oğlum yüzmeyi bilen biriydi. Denizde olsaydı neden atlamadı, neden hiçbir iz bırakmadı?” diye konuştu.