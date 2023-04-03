Tek hayali ölmeden önce boşanmak: Eşi evden kaçtı, 1,5 yıldır uğraşıyor

86 yaşındaki Mustafa Göktaş, 11 yıl önce Nevin Göktaş (60) ile ikinci evliliğini yapan ve eşinin bir başkasına kaçtığını iddia ederek 1,5 yıldır boşanma mücadelesi veren Mustafa dede ölmeden önce son isteğinin boşanmak olduğunu göz yaşları ile anlattı.



Yıllarca yurt dışında çalışan ve emekli olduktan sonra memleketine dönen Göktaş, Adana’nın Kozan ve Tufanbeyli ilçelerinde hayır işlerine kendini adadı. Göktaş komşularının vesilesi ile tanıştığı ve 11 yıl evli kaldığı Nevin Göktaş’ın evini ve eşyalarını alıp başka bir kişiye kaçmasının ardından sıkıntılı bir sürece girdi. Hayırsever ihtiyar 1 buçuk yıldır başkasına kaçarak kendisini terk eden eşinden boşanmaya çalışıyor.

11 yıl boyunca eşi tarafından psikolojik şiddet gördüğünü ve 1 milyon TL'ye yakın para kaybettiğini ifade eden Mustafa dede, eşinin akrabalarının yıllarca evlerinde kira vermeden oturduğunu iddia etti.