Tek katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Denizli’nin Çivril ilçesinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek mahallede paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Tek katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Yangın, ’nin Çirvil ilçesinde Özdemir Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı.

Kısa sürede alevlerin büyümesiyle fark eden mahalle sakinleri olayı itfaiye ekiplerini bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Denizli Büyükşehir İtfaiye Çivril, Baklan, Çal ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi. . Yangın nedeniyle yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenilirken evde maddi hasar meydana geldi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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