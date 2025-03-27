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Tek katlı ev çöktü, yaşlı adam yaralandı

Ardahan'da tek katlı toprak evin çökmesi sonucu 81 yaşındaki Nurettin Demir yaralandı.

Tek katlı ev çöktü, yaşlı adam yaralandı

'da merkeze bağlı Tunçoluk köyünde Nurettin Demir'e (81) ait tek katlı toprak evin bir bölümü çöktü.

Evin damının çökmesiyle toprak ve ahşaplar altında kalan Demir, ailesi tarafından kurtarıldı.

Durumun 112 Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Nurettin Demir, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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