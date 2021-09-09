Tek katlı evin içinde alevlerin arasında kalan bir kişi hayatını kaybetti

Yangın, gece saat 03.00 sıralarında Serdivan ilçesinde Paraşüt Tepe olarak da bilinen Kırantepe mevkiinde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı ev alev aldı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Evin içerisinde bir kişinin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından henüz ismi tespit edilemeyen şahsın cansız bedeni Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi’ne götürüldü.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ölüm üzerine bölgede gerçekleştirdikleri incelemeler sonrasında, hayatını kaybeden kişinin kimliğini belirlemek üzere çalışmalarını sürdürdüğü olayla alakalı soruşturma başlatıldı.