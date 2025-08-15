Tek şeride düşen yolda feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Burdur 'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, altı kişi de yaralandı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde hafif ticari araçta bulunan ve henüz ismi belirlenemeyen bir kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği, altı kişinin ise yaralandığı belirlendi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.