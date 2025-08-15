Tek şeride düşen yolda feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Burdur'da çalışma nedeniyle tek şeride düşen yolda feci bir kaza meydana geldi. İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada bir kişi öldü, altı kişi yaralandı.
Burdur'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, altı kişi de yaralandı.
Kaza, 11.30 sıralarında Burdur-Fethiye Karayolu'nun Kuş Gözlem Evi mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, yol çalışmaları nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda, önündeki aracı sollamak isteyen 15 KG 825 plakalı araç, karşı şeritten gelen 15 NU 175 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde hafif ticari araçta bulunan ve henüz ismi belirlenemeyen bir kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği, altı kişinin ise yaralandığı belirlendi.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
