Tek şeride düşen yolda TIR'lar kafa kafaya çarpıştı

Kaza, öğle saatlerinde Batman’a bağlı Samanyolu köyü yakınlarında yaşandı. Tuğla yüklü 02 AJ 577 plakalı TIR ile karşı yönden gelen 28 AA 487 plakalı TIR, tek şeritte karşı karşıya gelerek çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücülerden Aber Niazi’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer TIR sürücüsü ise araçta sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.



Niazi’nin cenazesi ve yaralı sürücü, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.