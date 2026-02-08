"Tek tek getireceğiz, kaçış yok." Yurt dışında yakalanan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi

Yurt dışında yakalanan 15 suçlu Türkiye'ye iade edildi.

Açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya'ya kırmızı bültenle aranan 9, ulusal seviyede aranan 6 olmak üzere yurtdışındaki 15 suçlunun ülkemize getirildiğini duyurdu.

Buna göre kırmızı bültenle aranan;

“Tasarlayarak Öldürme ve Kasten Öldürme” suçlarından aranan A.K. Almanya'da (Bodrum’da eski eşi Rus I. D. (42) ile kızı D. D.'nin (15) öldürülüp sarp araziye atılması olayının şüphelisi olarak aranan Litvanya uyruklu A. K. Almanya’da yakalanarak ülkemize iadesi sağlandı.)

-“Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan aranan İ.A. Almanya'da.

-“Kasten Yaralama, Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Basit Yaralama, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, Yaralama, Mala Zarar Verme” suçlarından aranan M.D. Almanya'da

-“Kasten Öldürme” suçundan aranan S.G. Gürcistan'da

-“Hırsızlık, Silahla Tehdit, Basit Yaralama, Hakaret ve Mala Zarar Verme” suçlarından aranan D.Y. Gürcistan'da

-“Kasten Öldürme, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma” suçlarından aranan Ö.Y. Gürcistan'da

-“Uyuşturucu Madde İhraç Etme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.M. Karadağ'da

-“Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Yağma, Tehdit” suçlarından aranan G.A. Karadağ'da

-“Dolandırıcılık” suçundan aranan M.S.E. Kuzey Makedonya'da

Ulusal seviyede aranan,

-“Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan aranan B.G. Almanya'da,

-“Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçundan aranan S.Ö. Yunanistan'da

-“Kasten Öldürme, Yaralama” suçlarından aranan N.U. Azerbaycan'da

-“Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı” suçundan aranan A.S. Gürcistan'da

-“Hırsızlık” suçundan ulusal seviyede aranan S.G. Gürcistan'da

-“Dolandırıcılık” suçundan ulusal seviyede aranan S.G. Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

“TEK TEK GETİRECEĞİZ, KAÇIŞ YOK”

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, Adalet Bakanlığı görevlilerini, Dışişleri Bakanlığı görevlilerini, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, Siber ve Asayiş Daire Başkanlıklarını tebrik eden İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Kırmızı Bültenle aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize tek tek geri getireceğiz. Kaçış yok." mesajını da verdi.