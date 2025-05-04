Tek teker üzerinde gitti, motosiklet sürücüsüne ceza yağdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosiklet, plakasının olmaması, abartılı egzoz takılı olması ve sürücüsünün kask takmaması nedeniyle Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Yapay Şelale yakınlarında durduruldu.

Trafik ekipleri motosikleti kullanan E.G.Ç.’e kasksız, plakasız ve abartı egzozlu motosiklet kullanmaktan 29 bin 132 TL para cezası uygulayarak, motosiklet yediemin otoparkına çekildi.

"DUR" İHTARINA UYMADI

E.G.Ç.’in daha önce ilçenin bazı yerlerinde trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde motosikletin önünü kaldırarak akrobatik hareketler yaptıktan sonra trafik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı belirlendi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, artık başta motosikletin önünü kaldırmak olmak üzere trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücülerinin gözaltına alınarak mahkemeye sevk edileceği belirtildi.