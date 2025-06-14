Tek yumrukla komaya girdi, yaşam mücadelesini kaybetti

YENİDEN TUTUKLANDI



Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilen E.Ö. sürücünün ölümü üzerine yeniden yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından getirildiği Anadolu Adalet Sarayı'nda savcılıkça ifadesi alınan şüpheli tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe, şüphelinin "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına hükmedildi.

"SADECE YUMRUK ATTIM, ÖLDÜRME KASTIM OLMAMIŞTIR"



Şüpheli E.Ö. hakimlikteki sorgusunda, olayın mağdur tarafının kendisi olduğunu öne sürdü.



ATM'ye para yatırmaya giderken E.T'nin kendisini takip ettiğini iddia eden şüpheli, "Ben de sürekli arkamı kontrol ediyordum. Arabaya binsem beni takip edip etmeyeceğini düşünmekten tedirgin oldum. Sonrasında araca yanaşarak kendisine sormak zorunda kaldım. Alkollü olduğunu anlayınca özür dileyerek, yanlış anladığımı söyledim. Bana müdahale edeceğini düşünüp, hep tedirgin olarak can korkusu yaşadım. Ben kendisine sadece yumruk attım. Öldürme kastım olmamıştır. Herhangi bir kasıtla şahsa yaklaşmadım, kendimi koruma içgüdüsüyle bu olay gerçekleşmiştir." beyanında bulundu.



Şüpheli E.Ö, bu kişinin olay öncesinde aracıyla kendisini takip ederek tacizde bulunduğunu, olayın adrenaliyle bu eylemi gerçekleştirdiğini savunarak, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu ve ailesinin olduğunu, suç işleme kastının bulunmadığını kaydetti.

