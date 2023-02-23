Tek bir tabak bile kırılmamıştı: Züccaciye mağazasında deprem anı kamerada

'BEN DE SİZİN GİBİ ŞAŞKINIM'



Mağazadaki ürünlerin çoğunun kırılabilir olduğunu anlatan Kabul, "Bana, 'Bunu nasıl karşılıyorsun?' diye soruyorlar. Ben de sizin gibi şaşkınım. Yorum yapamıyorum. Bu caddede en az 7-8 tane bina yıkıldı. Belki de daha fazlası vardır. Karşımda, sağımda-solumda, çaprazımda var; bunlar yıkılanlar. Daha ağır hasarlı olan ve yıkım emri çıkanlar da var. Bu caddenin 3'te 1'i gidecek gibi görülüyor. Yıkılan binalar ile benim bulunduğum binada zemin aynı. Gerçekten de denildiği gibi deprem öldürmüyor, bina öldürüyor. Bunu bir kez daha acı bir şekilde tecrübe etmiş olduk. Benim bir tane tabağım, bardağım bile düşmemişken binlerce insan gitti. Bu binayı yapan müteahhit arkadaşa, 'Ekstra bir şey uyguladınız mı?' diye sordum. 'Ekstra bir şey yok, sadece yapılması gerekeni yaptım. Statiğe, mimariye uygunu ne ise ne bir fazlasını koydum ne bir eksiğini koydum. Olması gerekeni koydum. Şükürler olsun, işimizi iyi yapmışız' diyor. Kötüleri cezalandırmamız gerektiği gibi, işini iyi yapanları hakkı ile yapanları da ödüllendirmek lazım. Sadece bu binanın müteahhidi özelinde değil. Kahramanmaraş'ta bunun gibi pek çok bina var. İşini layığı ile yapan pek çok müteahhit arkadaşımız var. Doğrusunu yapıp, binası aslan gibi duran arkadaşlarımız var" diye konuştu.



'İŞİNİ DOĞRU YAPANLARA UZAYA ÇIKMIŞ GİBİ BAKILIYOR'



Doğru işi yapmanın önemine dikkati çeken Kabul, "Keşke bütün mağazam yıkılsaydı da keşke böyle bir felaket yaşamasaydık. Kamerayı açtım, artçının toz bulutu düşmese, deprem olduğunun farkında bile değilsiniz. Sadece 3-4 tane tabak düşmüş. Hatta eşim, 'Melekler gelip, tuttu herhalde' diye takılıyor. 'Helal paraymış. Helalinden kazanmışsın' diye çok yazıyorlar. Çok şükür helalden kazandık ama diğer yıkılanlar haram mıydı? Haramdan mı kazanıldı bunlar? Ne acıdır ki; işini doğru yapanlara hayretler içinde, uzaya çıkmış gibi bakılıyor. Olması gereken bu. İşimizi doğru yaparsak, umarım bir daha böyle felaketlerle karşılaşmayız" dedi.



DEPREM GÜVENLİK KAMERASINDA



Kahramanmaraş'ta meydana gelen ilk deprem, züccaciye mağazasının güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde; büyük sarsıntı olmasına rağmen binada herhangi bir yıkım olmadığı, bardak, tabak, tencere, kaşık, çatal ve bıçak gibi ürünlerin yerinden bile hareket etmediği görüldü.