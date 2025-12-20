Tekel bayisinde kanlı gece. 2 kişi öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir tekel bayisinde gece yarısı çıkan tartışma kanlı bitti.

Olay gece saatlerinde Mimar Sinan mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 33 yaşındaki Abdulkadir Erkan ve 56 yaşındaki Nurettin Süleyman Ertem aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen Ömer Y.'ye ait tekel bayisinde alkol aldılar. Bir süre sonra taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ömer Y., ruhsatsız tabanca ile Abdulkadir Erkan ve Nurettin Süleyman Ertem’e ateş açtı.

"ÇÖKMEK İSTEDİLER"

Silah sesini duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşyeri sahibi Ömer Y., polise teslim olurken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ömer Y.'nin polisler tarafından emniyete götürüldüğü sırada 'Çökmek istediler. Onun için öldürdüm' dediği ileri sürüldü.