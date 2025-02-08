Tekel bayisine sahte alkol operasyonu: Su şisesinde etil alkol

Samsun'un tekel bayi işleten H.K.’nin dükkanında su şişelerine konulmuş etil alkol ile sahte içki, evinde de ayakkabılığa gizlenmiş 109 içki kiti ele geçirildi.

Tekel bayisine sahte alkol operasyonu: Su şisesinde etil alkol

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde tekel bayi işleten H.K.’nin kaçak içki satışı yaptığı bilgisini aldı.

Şüphelinin dükkanında ve evinde yapılan aramalarda, su şişelerine konulmuş 45 litre etil ile 17,5 litre sahte içki ve evindeki ayakkabılığa gizlenmiş 109 içki kiti ele geçirildi.

H.K. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Tekel bayisine sahte alkol operasyonu: Su şisesinde etil alkol - 1

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