Tekeri kopan otomobil takla atıp ters yöne uçtu

Elazığ'da kaldırıma çarptıktan sonra tekeri kopan otomobil, karşı şeride uçarak takla attı. Araçtaki 4 kişi, kazayı yara almadan atlattı.

Tekeri kopan otomobil takla atıp ters yöne uçtu

'da A.D. yönetimindeki 23 DR 430 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle sağ arka tekeri kopan otomobil, ters yöne uçtu.

Takla atarak durabilen araçta bulunan 4 kişi yara almadan kurtuldu. Kaza sonucu maddi hasar meydana gelirken, ihbar üzerine bölgeye tedbir amaçlı sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçtakilere tedbir amaçlı olay yerinde ilk müdahalesi yapılırken, ters dönen araç itfaiye ekipleri ve çekici yardımıyla düzeltildi.

Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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