Tekeri patlayan TIR karşı şeride geçti: Faciadan dönüldü

Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk etti. Kaza neticesinde TIR hurdaya dönerken, trafik bölgede bulunan akaryakıt istasyonundan sağlanıyor.

TIR'ın ve savrulan şeker pancarlarının yoldan kaldırılması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.