Tekeri patlayan TIR karşı şeride geçti: Faciadan dönüldü

Sakarya’nın Arifiye ilçesi D-650 kara yolunda Afyon’dan şeker pancarı getiren TIR, tekerinin patlamasının ardından kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Meydana gelen kazada TIR hurdaya dönerken, sürücüsü de yaralandı.

Tekeri patlayan TIR karşı şeride geçti: Faciadan dönüldü

D-650 kara yolu Adliye mevkii Bilecik istikametinde meydana gelen kazada, Ü.Y. idaresindeki şeker pancarı yüklü TIR, tekerinin patlaması neticesinde kontrolden çıkıp bariyerleri aşarak karşı şeritte devrildi.

Meydana gelen kazada dorsede yüklü olan şeker pancarları kara yoluna savrulurken, TIR sürücüsü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve tedbir gayesiyle itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tekeri patlayan TIR karşı şeride geçti: Faciadan dönüldü - 1

Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk etti. Kaza neticesinde TIR hurdaya dönerken, trafik bölgede bulunan akaryakıt istasyonundan sağlanıyor.

TIR'ın ve savrulan şeker pancarlarının yoldan kaldırılması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

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