Tekerleği kopan araç dere yatağına uçtu
Bilecik'te tekerleği kopan otomobil dere yatağına yuvarlandı. Kazada iki kişi yaralandı.
Bilecik'te tekerinin kopması sonucu dere yatağına düşen otomobildeki iki kişi yaralandı.
Necdet K. (54) idaresindeki 43 AAH 408 plakalı otomobil, Bilecik-Bozüyük kara yolunda seyrederken Küplü köyü yakınlarında sağ ön tekerinin kopması sonucu Karasu Deresi'nin kenarına düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan Necdet K. ile yanındaki Muhammet Kerim K. (12), itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.
Ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Necdet K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
- Yaralanma
- Trafik Kazası
- Bilecik