Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü

Olay, Gebze ilçesine bağlı Mustafapaşa Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerindeki özel bir spor salonunda çalışan Velican Aras, dün tekerlekli sandalyeye bağlı şekilde hayatını sürdüren A.Ş. ile tartıştı.

Tartışmanın ardından taraflar ayrılırken, bugün saat 11.00’de A.Ş. ile ismi öğrenilemeyen kardeşinin de içinde bulunduğu otomobil Aras’ın çalıştığı spor salonunun önüne geldi. A.Ş., otomobilin camından spor salonunun önünde duran Velican Aras’a ateş açtı.

A.Ş.’nin kardeşinin kullandığı otomobil, hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aras, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Velican Aras, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, tabancayı ateşleyen A.Ş. ile otomobili kullanan kardeşini gözaltına aldı.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor