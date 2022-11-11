Tekirdağ açıklarında yük gemisi karaya oturdu

Tekirdağ açıklarında 190 metre uzunluğundaki "Pangeo" isimli dökme yük gemisi karaya oturdu.

Karaya oturan gemi için kurtarma çalışması başlatıldığı bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün (KEGM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:



"Yunanistan'dan Tekirdağ'a seyir halindeyken Tekirdağ C-Port önünde karaya oturan 190 metre boyundaki Pangeo isimli dökme yük gemisi için Kurtarma-14 römorkörümüz ve Kıyem-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz ivedilikle bölgeye yönlendirildi."