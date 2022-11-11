Tekirdağ açıklarında yüm gemisi karaya oturdu

Tekirdağ açıklarında bir yük gemisi karaya oturdu. "Pangeo" isimli gemi için kurtarma çalışması başlatıldı.

Tekirdağ açıklarında yüm gemisi karaya oturdu

açıklarında 190 metre uzunluğundaki "Pangeo" isimli dökme yük gemisi karaya oturdu.

Karaya oturan için kurtarma çalışması başlatıldığı bildirildi.

Tekirdağ açıklarında yüm gemisi karaya oturdu - 1

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün (KEGM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Yunanistan'dan Tekirdağ'a seyir halindeyken Tekirdağ C-Port önünde karaya oturan 190 metre boyundaki Pangeo isimli dökme yük gemisi için Kurtarma-14 römorkörümüz ve Kıyem-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz ivedilikle bölgeye yönlendirildi."

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