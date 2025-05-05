Tekirdağ açıklarında yunus sürüsü
Tekirdağ'da denize açılan bir kişi, yunus sürüsünü görünce telefonuyla kayda girdi. Art arda suyun üstünde beliren yunuslar, bir süre sonra gözden kayboldu.
Tekirdağ'da yunus sürüsü görüntülendi.
Süleymanpaşa'da tekneyle denize açılan bir kişi, Barbaros Mahallesi açıklarında denizin yüzeyine çıkan yunusları fark etti.
Denizde neşeyle yüzen yunusları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Görüntülerde, yunusların suyun üstünde art arda belirmesi ve suya tekrar dalmaları dikkat çekti.
Yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.
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