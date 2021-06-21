Tekirdağ Belediyesi’nin çalınan 'taş kırma makinesi' İstanbul'da bulundu

Tekirdağ'da Büyükşehir Belediyesi’ne ait 4 milyon 500 TL değerindeki taş kırma makinesi çalındı. İstanbul'a götürüldüğü tespit edilen iş makinesi, belediye yetkililerine teslim edildi.

İHA 21.06.2021 - 18:12

Tekirdağ Belediyesi’nin çalınan 'taş kırma makinesi' İstanbul'da bulundu

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Saniyeler içinde 225 bin liralık çantayı çaldı

Tekirdağ'da eski çöplük mevkiinde, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne ait 2015 model taş kırma makinesi çalındı.

Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne müracaat eden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Saha Amiri Abdullah Haldun, sabah 08.30 sıralarında iş makinesinin bulunduğu yerden çalınmış olduğunu tespit ettiklerini, değerinin yaklaşık 4 milyon 500 TL olduğunu beyan etti.

Konu ile ilgili olarak Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bahse konu iş makinesinin 19 Haziran günü saat 14.30 sıralarında, kırmızı renkli çekici ile İstanbul’un Tuzla ilçesine Nakliyeciler Sitesi’ne götürüldüğünü tespit ederek, hırsızlık vakasını gerçekleştiren şahsın kimliğini de belirledi.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerle iletişime geçilerek bahse konu iş makinesi Nakliyeciler Sitesi’nde muhafaza altına alınmasının ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teslim edildi.

Şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma ise sürüyor.

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