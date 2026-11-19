CANDAN YÜCEER KİMDİR?

Candan Yüceer 1973 yılında dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Ankara, Samsun ve Tekirdağ 'da hekim olarak görev yaptı. Çerkezköy CUMOK Kurucu Başkanlığı, Türkiye CUMOK Yönetim Kurulu Üyeliği, Çerkezköy Atatürkçü Düşünce Derneği Üyeliği ve Yöneticiliği, Kadınlar El Ele Derneği Üyeliği, Tabip Odası Üyeliği görevlerinde bulundu.

24, 25, 26 ve 27. Dönemde Tekirdağ Milletvekili seçildi. 3 Dönem CHP Parti Meclisi üyeliği yaptı. CHP Kadın ve Çocuk Hakları İzleme ve İnceleme Komisyonu Başkanlığı yapan Yüceer, bu görevi süresince başta Çocuk Ceza İnfaz Kurumları ve Kadın cezaevleri olmak üzere Türkiye'deki birçok cezaevini ziyaret etti. Bunun yanı sıra Kadın konukevleri ve Çocuk sevgi evlerini ziyaret ederek bu konuda çalışmalarda bulundu.

Türkiye genelinde AMATEM ve ÇEMATEM'leri ziyaret ederek Madde bağımlılığı ile mücadele ve çocuk haklarına ilişkin çalışmalar yaptı. TBMM Sağlık , Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliği yaptı. CHP tarafından 31 Mart 2024'te yapılan seçimlerde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterilen Yüceer, seçimi kazanarak başkan seçildi. Yüceer, mutlak butlan kararı sonrası 24 Ağustos 2026'da CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katıldı.

BÜŞRA ÖZDEMİR CHP’DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etmişti.