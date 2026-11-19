AK Parti'ye yeni katılımlar. Candan Yüceer, Büşra Özdemir ve Sefer Karaahmetoğlu Genel Merkez'de
19.11.2026 12:52
Son Güncelleme: 19.11.2026 13:33
Candan Yüceer'e AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takması bekleniyor.
Tekirdağ Belediye Başkanı Candan Yüceer, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Büşra Özdemir ve Beyoğlu Belediyesi Başkanvekili Sefer Karaahmetoğlu AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Büşra Özdemir ve İstanbul Beyoğlu Belediyesi Başkanvekili Sefer Karaahmetoğlu saat 14.00'te başlayacak AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Genel Merkez binasına geldi.
Yüceer, Özdemir ve Karaahmetoğlu'nun bir süredir AK Parti'ye geçmesi bekleniyordu. Kulislerde tartışmalar sürerken yaşanan gelişmeler dikkat çekti.
Üç isme rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takması bekleniyor.
Antalya Demre Belediye Başkanı Fahri Duran
DEMRE BELEDİYE BAŞKANI FAHRİ DURAN, AK PARTİ'YE KATILDIĞINI AÇIKLADI
Antalya Demre Belediye Başkanı Fahri Duran da CHP'den istifa edip, AK Parti'ye geçtiğini açıkladı.
Duran, "Şimdi bir karar verme aşamasına geldim. Daha önce iki buçuk yıldır siyaset yaptığım Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki görevimi bugün itibariyle sonlandırıyorum. Bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yapacağım." dedi.
CANDAN YÜCEER YENİ PARTİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİ
Candan Yüceer, 7 Kasım 2026 tarihinde sosyal medya hesabında yayınladığı mesajla Yeni Parti'den istifa etmişti.
“Koltuk hesabı için siyaset yapmadığını, hiçbir zaman kişisel ikbal mücadelesine girmediğini” söyleyen Yüceer, "Ancak üzülerek görüyorum ki bugün bazıları kendi kişisel ikbalinin, makamının ve koltuğunun hesabına düşmüş durumda." ifadeleriyle eleştiriler yöneltmişti.
KURULTAY TEPKİSİ
Yüceer, istifa açıklamasında partideki kurultay sürecine ilişkin bir iddiaya da yer vermişti.
Hasta olduğu bir dönemde, il kongresi gündeminin kurultay delegeliği üzerinden tartışmaya açıldığını savunan Yüceer, "Bu tartışmalar nedeniyle kongrenin başlatılmamasını, şahsımın kurultay delegesi olarak dahi yazılmamasını kabul edilebilir bulmuyorum." diye yazmıştı.
"SİYASİ NEZAKET" VURGUSU
Yüceer, "Burada mesele bir delege listesinde kimin olup olmaması değildir." dedikten sonra şöyle devam etmişti:
- "Mesele yıllarca birlikte mücadele etmiş insanlara gösterilmesi gereken saygıdır. Mesele yol arkadaşlığı hukukudur. Mesele seçilmiş bir Büyükşehir Belediye Başkanına gösterilmesi gereken siyasi nezakettir. Mesele birlikte yürüdüğümüz insanların birbirine nasıl davrandığıdır.
- Benim beklediğim vefa, benim aradığım yol arkadaşlığı bu değil. Yol arkadaşlığı hukukunun bu kadar kolay çiğnendiği, kişisel çıkarların ortak değerlerin önüne geçirildiği bir anlayışın içinde yokum. Benim önceliğim de sorumluluğum da çok açık: Tekirdağ."
Bu gelişmeyle birlikte Yeni Parti'nin yönetimindeki il belediyesi sayısı 20'ye düşmüştü.
Candan Yüceer
CANDAN YÜCEER KİMDİR?
Candan Yüceer 1973 yılında dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Ankara, Samsun ve Tekirdağ'da hekim olarak görev yaptı. Çerkezköy CUMOK Kurucu Başkanlığı, Türkiye CUMOK Yönetim Kurulu Üyeliği, Çerkezköy Atatürkçü Düşünce Derneği Üyeliği ve Yöneticiliği, Kadınlar El Ele Derneği Üyeliği, Tabip Odası Üyeliği görevlerinde bulundu.
24, 25, 26 ve 27. Dönemde Tekirdağ Milletvekili seçildi. 3 Dönem CHP Parti Meclisi üyeliği yaptı. CHP Kadın ve Çocuk Hakları İzleme ve İnceleme Komisyonu Başkanlığı yapan Yüceer, bu görevi süresince başta Çocuk Ceza İnfaz Kurumları ve Kadın cezaevleri olmak üzere Türkiye'deki birçok cezaevini ziyaret etti. Bunun yanı sıra Kadın konukevleri ve Çocuk sevgi evlerini ziyaret ederek bu konuda çalışmalarda bulundu.
Türkiye genelinde AMATEM ve ÇEMATEM'leri ziyaret ederek Madde bağımlılığı ile mücadele ve çocuk haklarına ilişkin çalışmalar yaptı. TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliği yaptı. CHP tarafından 31 Mart 2024'te yapılan seçimlerde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterilen Yüceer, seçimi kazanarak başkan seçildi. Yüceer, mutlak butlan kararı sonrası 24 Ağustos 2026'da CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katıldı.
BÜŞRA ÖZDEMİR CHP’DEN İSTİFA ETMİŞTİ
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etmişti.
Büşra Özdemir
BÜŞRA ÖZDEMİR KİMDİR?
1988 yılında Antalya'da doğan Büşra Özdemir, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Akdeniz Üniversitesi'nde özel hukuk alanında yüksek lisansını tamamlayan Özdemir, 2013 yılında avukatlık mesleğine başladı.
Siyasi kariyerine 2014 yılında Konyaaltı Belediye Meclis Üyesi seçilerek başlayan Özdemir, 2019'da Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesi meclislerine girdi.
2024 yerel seçimlerinde Konyaaltı Belediye Başkanlığına aday adayı olan ancak aday gösterilmeyen Özdemir, aynı seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kepez Belediyesi meclis üyesi seçildi.
KARAAHMETOĞLU DA CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ
İstanbul Beyoğlu Belediyesi Başkanvekili Sefer Karaahmetoğlu da, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istfa ettiğini duyurmuştu.
Sefer Karaahmetoğlu
Yazılı açıklama yapan Karaahmetoğlu, göreve geldiği günden bu yana önceliğinin Beyoğlu'na hizmet etmek olduğunu belirterek, CHP içindeki tartışmaların belediye çalışmalarına olumsuz yansıdığını savunmuştu.