Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi depremzedelere konaklama hizmetini önce durdurdu, sonra uzattı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremler sonrası 50 kişinin barınması için Kumbağ Turizm İşletmeleri AŞ ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi arasında sözleşme imzalandı.
Sözleşmeye göre, depremzedelerin 13 Şubat-13 Ağustos 2023 tarihlerini kapsayan dönemde tesiste kalmaları öngörüldü.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal’ın imzasını taşıyan 16 Mayıs 2023 tarihli yazıda, afetzedelere yönelik geçici konaklama hizmetinin 21 Mayıs 2023 tarihinde sonlandırılmasına karar verildiği belirtilerek, AFAD tarafından gerekli işlemlerin yapılması istendi.
Gelişmelerin ardından AFAD Başkanı Yunus Sezer imzası ile Tekirdağ Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda, Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle barınma ihtiyacı duyan afetzedelerin Süleymanpaşa ilçesinde kiralanan otelde masraflarının bugüne kadar Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince karşılandığı ancak afetzedelere verilen geçici konaklama hizmetinin sonlandırılacağı bilgisinin alındığı ifade edildi.
Depremzedelerin milletin ve devletin emaneti olduğu belirtilen yazıda, "Asrın felaketine maruz kalan afetzedelerimizin milletimizin ve devletimizin emaneti oldukları hassasiyetiyle konaklama ve diğer ihtiyaçlarının tamamının karşılanması, misafirlerimizin ne zaman isterlerse o zamana kadar konaklayacakları şekilde bedeli ödenmek kaydıyla otel tahsisinin sağlanması" istendi.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SÜREYİ UZATTI
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İlimize gelen depremzede kardeşlerimizin beklenenin çok üzerinde olması sebebiyle ve Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan 5 milyon TL’lik limit sebebiyle öngörülen süre erken dolmuştur." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Depremzede misafirlerimizin konaklama yerlerinin değiştirilmesine ilişkin konu, bu limitlere mayıs ayı itibarıyla ulaşıldığı ve yapılan sözleşme bedelinin tamamlanması sebebiyle Valilik ve AFAD’a bilgi verilerek ve koordineli bir şekilde otellerden AFAD’ın konaklama tesislerine nakledilecek olmasından ibarettir. Ancak deprem bölgesi bir türlü toparlanamayıp, geçici konteyner kentleri yeterince kurulamayınca, ilgili daireye gerekli talimatlar verilerek süre uzatılmıştır. Konunun çirkin bir şekilde siyasete alet edilmesi oldukça düşündürücüdür. Öte yandan Tekirdağ Büyükşehir Belediyemiz kurulduğu günden bu yana bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Tekirdağlı hemşerilerimizin ve tüm Türk Milletinin yanında yer almaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.
VALİLİK DEVREYE GİRDİ
Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, AFAD ve diğer kurumlarla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da depremzedelerin yanında olunacağı ifade edilerek, afetzedelerin her türlü ihtiyacının karşılanmaya devam edileceği vurgulandı.
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ SAHİP ÇIKTI
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de misafir edilen depremzedelerle görüştü. Yüksel, yaşanan olayla ilgili bilgilerinin olduğunu belirterek, "Bu doğru bir şey değil, bu insanlar bizim misafirimiz. Otelcilerle yapılan sözleşmeler 8’inci aya kadar. Yazıyı gördüm çok üzüldüm. Burada okullara giden çocuklar var. Biz hemen misafirlerimizi yerleştirme işlemlerine başlayacağız. Bu durumu çözeceğiz merak etmeyin, içiniz rahat olsun, Anladığımız kadarıyla sizlere sözleşme süresi dolmadan çıkın denildi. Bunu çözeceğiz” dedi. Depremzedelerde kendilerine verilen hizmetin sonlandırılmasına tepki gösterdi.