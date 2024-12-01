Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Aralık 2024
Tekirdağ için hava durumu bugün nedir? Tekirdağ için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Tekirdağ için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Tekirdağ yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Tekirdağ için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Tekirdağ için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Tekirdağ İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 14°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°. 3 Aralık 2024 Salı Tekirdağ hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°. 4 Aralık 2024 Çarşamba Tekirdağ hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°.
Bugün
14/
10
Yarın
13/
10
Salı
10/
9
Çarşamba
10/
7
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