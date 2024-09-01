Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Eylül 2024

Tekirdağ için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Tekirdağ İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. 3 Eylül 2024 Salı Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 4 Eylül 2024 Çarşamba Tekirdağ hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°.
Bugün
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20
Yarın
29/
19
Salı
28/
20
Çarşamba
27/
21
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